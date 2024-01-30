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Balıkesir'de fren arızası sonucu tır sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Balıkesir'de fren arızası sonucu tır sürücüsü hayatını kaybetti

Balıkesir-Kütahya kara yolu Eyüpbükü Mahallesi Kavşağı'nda seyir halindeki bir tırın fren sistemi arızalandı. Tırın kontrolünü kaybeden sürücü, araçtan atladığı sırada kafasını zemine çarptı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Tırın çarpması sonucu refüje çarpan tomruklar ise kara yoluna saçıldı.

Balıkesir\'de fren arızası sonucu tır sürücüsü hayatını kaybetti
30.01.2024 - 15:43,
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Balıkesir'de seyir halindeyken fren sistemi arızalanan tırdan atlayan sürücü hayatını kaybetti.

Balıkesir- Kütahya kara yolu Eyüpbükü Mahallesi Kavşağı'nda seyir halindeki Barış Muhtaroğlu idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tırın fren sistemi arızalandı.

Tırın kontrolü kaybeden Muhtaroğlu, araçtan atladığı sırada kafası zemine çarptı.

Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Muhtaroğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Muhtaroğlu'nun cesedi Balıkesir Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Refüje çarparak duran tırdaki tomruklar kara yoluna saçıldı.

Kaynak: AA
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