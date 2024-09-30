Balıkesir'de Gençler için Müzik Projesi: MOD10 Gençlik Orkestrası Seçmeleri Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir'de Gençler için Müzik Projesi: MOD10 Gençlik Orkestrası Seçmeleri Tamamlandı

Geniş Video İzle

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MOD10 Gençlik Orkestrası'nın seçmeleri 28-29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. 8-18 yaş arasındaki gençlerin müzik yeteneklerini sergilediği seçmelerde, yeni sezon için yetenekli öğrenciler belirlendi. Gençler, bu projeden memnun olduklarını dile getirerek, müzikle ilgilenen çocuklar için büyük bir fırsat olduğunu ifade ettiler.

30.09.2024 14:07  Güncelleme: 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü'ne bağlı MOD10 Gençlik Orkestrası seçmeleri sona erdi. 28-29 Eylül günlerinde Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen seçmelerde, 8-18 yaşları arasındaki gençler müzik yeteneklerini gösterdi.

MOD10 Gençlik Orkestrası, yeni sezon hazırlıklarına başladı. 8-18 yaş arası müzik yeteneği olan öğrencileri bünyesine katmaya hazırlanan Gençlik Orkestrası'nın seçmeleri 28-29 Eylül günlerinde Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü'ne bağlı Şef Umut Ayral yönetimindeki MOD10 Gençlik Orkestrası, yeni üyelerini belirledi.

Gençlerin seçmelere gösterdiği yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten MOD10 Gençlik Orkestrası Şefi ve Müzik Öğretmeni Umut Ayral, "Şehirdeki 8-18 yaş arasındaki yetenekli öğrencileri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Enstrümanlarında iyi olan, vokal becerileri yüksek gençlere daha profesyonel anlamda sahne fırsatı vermek, geliştirmek ve hayatlarında sanatsal bir bakış kazandırmak için böyle bir proje başlattık. Yeni ekip arkadaşlarımızı seçiyoruz, gençlerden tek tek deniyoruz. Çok yetenekli çocuklar var; bunlar enstrümanlarıyla sadece evde ya da kendi arkadaşlarıyla beraber 3-5 kişi çalıyorlar. Amacımız, bunları daha profesyonel bir alana taşıyıp hepsini bir araya getirmek. Sanatla uğraşmalarını istiyoruz. Bu konuda projeyi sonuna kadar ilerletmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

"Bizim gibi müzikle ilgilenen çocuklar için çok güzel bir proje"

MOD10 Gençlik Orkestrası seçmelerine katılan gençler ise çocuklar için böyle bir projenin olmasından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, şöyle konuştular:

-Yekta Önder: "Ben MOD10 Grubunu bir arkadaşım sayesinde duydum. Onun annesi de müzik öğretmeni. Keşfetmişler ve benim de haberim oldu bu sayede. Benim de burada olmam lazım, şarkı söylemem lazım falan dedim. Bu proje çok güzel, 8 ve 18 yaş arasında gençlerin katılması çok iyi. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum."

-Simay Can: "MOD10 grubuna çevremde katılan arkadaşlarım vardı. Onlar sayesinde bilgi edindim. Daha öncesinde sosyal medya hesaplarında da çoğu projeleri karşıma çıkmıştı. Çok hoşuma gitti. Kendim de Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümünde okuduğum için katılmak istedim. Bugün de sınava girdim. Sınavım iyi geçti, biraz heyecanlıydım ama mutluyum şu an böyle bir projede yer aldığım için. Türkiye'de böyle bir projenin olması çok güzel. Bizim gibi müzikle ilgilenen çocuklar için çok güzel bir proje."

-Tunahan Eren: "MOD10 grubunu bizim ilçemize konsere geldiğinde tanımıştım. Çok güzeldi, yani çok hoşuma gitti. Benim yeteneğim var ve kendi yeteneğime güvendiğim için geldim. Bence özellikle genç kesimin böyle konularla ilgilenmesi güzel. Güzel bir proje yani. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bu proje için teşekkür ederim. Daha önce böyle bir şey görmedik. İlk defa görüyorum, güzel bir şey"

Balıkesir\'de Gençler için Müzik Projesi: MOD10 Gençlik Orkestrası Seçmeleri Tamamlandı
Kaynak: ANKA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Balıkesir, Gençlik, Eğitim, Güncel, Kültür, Sanat, Eylül, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Gençler için Müzik Projesi: MOD10 Gençlik Orkestrası Seçmeleri Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail’in durdurulması için BMGK güç kullanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı
19:48 İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı Sinvar’ın resmine ’’soru işareti’’ koydular İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine ''soru işareti'' koydular
19:10 Kendisi de her şeyin farkında Narin’in babası, ailesini tamamen silmiş Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş
17:30 Sinan Ateş’in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor Gazetecilere eliyle “tetik“ işareti yaptı Sinan Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor! Gazetecilere eliyle "tetik" işareti yaptı
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
10:41 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu
10:19 Sinan Ateş davası bugün Duruşma öncesi Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak “kiralık katil“ çıkışı Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
09:48 3 ilde petrol arama alanları genişletildi 3 ilde petrol arama alanları genişletildi
09:47 Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti
09:34 İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı
09:14 Ekonomide tahminler tutmuyor mu Ekonomide tahminler tutmuyor mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 20:41:25. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Gençler için Müzik Projesi: MOD10 Gençlik Orkestrası Seçmeleri Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement