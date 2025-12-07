Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Spora Teşvik Eden Etkinlik: "Her Adım Bir İz-Değirmen Boğazı Halk Koşusu"

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara sağlıklı yaşam farkındalığı kazandırmak ve vatandaşları spora özendirmek amacıyla "Her Adım Bir İz-Değirmen Boğazı Halk Koşusu" etkinliği hayata geçirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan "Her Adım Bir İz-Değirmen Boğazı Halk Koşusu" etkinliği gerçekleştirildi. Yağışlı havaya rağmen ilgi gören koşuda vatandaşlar, Değirmen Boğazı'nın güzellikleri arasında yol aldı.

Her ayın ilk pazar günü geleneksel hale getirilmesi hedeflenen Halk Koşusu'nda vatandaşlar sağlıklı yaşama teşvik edildi. Koşunun ardından zumba etkinliğine katılan vatandaşlar günün enerjisini artıran ritimlerle keyifli bir gün geçirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Uğur Baysal, "Bu etkinliğimizle halkımızın spor alışkanlığı kazanmasını sağlayıp sürdürülebilir spor alışkanlıklarına teşvik etmeyi hedefliyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinliğe, soğuk ve yağışlı havaya rağmen katılım sağlayan, bizlerle doğanın eşsiz güzellikleri arasında spor yapan herkese çok teşekkür ediyoruz. Her ayın ilk pazar günü gerçekleştireceğimiz ve geleneksel hale getirmeyi hedeflediğimiz bu etkinlikle inanıyorum ki şehrimizde spor alışkanlığını artıracağız" dedi.