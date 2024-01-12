Balıkesir Bigadiç\'te hırsızlık ve uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde düzenlenen hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti operasyonlarında 4 kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki hırsızlık ve uyuşturucu ticareti şüphelilerine yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce tespit edilen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 85 gram sentetik uyuşturucu, 54 sentetik hap, hassas terazi, 122 tabanca fişeği, tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 29 bin 600 lira, çeyrek altın, 6 cep telefonu ve çalıntı olduğu belirlenen tost makinesi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında şüpheliler S.K, E.Ş, H.D. ve A.A, gözaltına alındı. Gözaltı kararı bulunan diğer zanlı E.Ş'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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