Balıkesir'de Huzur Uygulaması: 6 Gözaltı - Son Dakika
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Balıkesir'de Huzur Uygulaması: 6 Gözaltı

Balıkesir\'de Huzur Uygulaması: 6 Gözaltı

Balıkesir'de yapılan asayiş uygulamasında 6 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

03.10.2024 17:16
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Balıkesir'de polis ekiplerince yapılan asayiş, trafik ve huzur uygulamasında aranan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 418 personelin katılımıyla asayiş, trafik ve huzur uygulaması yapıldı.

Uygulamalarda 2,2 gram esrar, 25 gram sentetik uyuşturucu, 32 adet sentetik ecza hap, 11 adet ecstasy hap, 2 adet tabanca,10 adet fişek ile ruhsatsız yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Trafik uygulamalarında ise 110 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi, 35 araç trafikten menedildi.

Çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlının işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Huzur Uygulaması: 6 Gözaltı - Son Dakika

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