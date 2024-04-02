Balıkesir\'de Kaçakçılık Operasyonunda 47 Zanlı Gözaltına Alındı

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Balıkesir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 47 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Karesi, Manyas ve Susurluk ilçelerinde meydana gelen 32 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 47 şüpheliye ait ev ve araçlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 47 zanlı yakalandı.

Yapılan aramalarda, bin 10 sentetik uyuşturucu hap, 75 gram kokain, 35 gram marihuana bitkisi, 20 gram sentetik uyuşturucu, 16 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 6 uyuşturucu hap, esrar öğütme aparatı, 2 hassas terazi, 13 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, 17 tabanca fişeği, 2 kesici alet, cep telefonu ve 19 bin 500 lira suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, biri adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Diğer zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.