Balıkesir'de kamyon traktöre arkadan çarptı, sıkışan sürücü yaralandı
Bandırma-Susurluk kara yolu Manyas yol ayrımı yakınında kamyonun traktöre arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'de kamyonun traktöre arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bandırma- Susurluk kara yolu Manyas yol ayrımı yakınında, M.G. yönetimindeki 16 BNK 780 plakalı kamyon, H.E. idaresindeki 10 ATD 822 plakalı traktöre arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada kamyonda sıkışan sürücü M.G, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarıldı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de kamyon traktöre arkadan çarptı, sıkışan sürücü yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?