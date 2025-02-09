Balıkesir'de Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor

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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yapan belediye ekipleri, 13 ilçede yaklaşık 150 mahalle ve grup yolunu trafiğe açtı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, il merkezi ve ilçelerde karla mücadele kapsamında kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmaları gerçekleştiriyor. 11 Pick-up, 11 greyder, 5 bekoloder, 4 loder ve 12 kamyondan oluşan araç filosu ile kritik noktalarda acil müdahale için hazır bekleyen ekipler, olası kazaların önüne geçmek amacıyla 7/24 nöbet esasına göre çalışıyor. Bu kapsamda ekipler, 13 ilçede yaklaşık 150 mahalle ve grup yolunu trafiğe açtı.

43 araç ve 137 personel sahada

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Karla Mücadele ekipleri, 43 araç, iş makinesi ve 137 personel ile kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Altıeylül, Karesi, Dursunbey, Savaştepe, Gönen, Havran, Sındırgı, Balya, Susurluk, Edremit, Bigadiç, Manyas ve Kepsut gibi yüksek kesimler başta olmak üzere kar yağışının yoğun olduğu ilçelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapan ekipler, kırsal mahalle yollarını ulaşıma açıyor. Tuz rezervi ile yollarda sıcaklığın sıfırın altına düştüğü durumlarda tuzlama çalışması yapan ekipler, buzlanmayı önlüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatları doğrultusunda halkın güvenliği ve konforu için çalışan ekipler, zorlu kış koşullarında trafik güvenliğinin sağlanması için 7/24 sahada görev yapıyor.