Balıkesir'de, kaza kırıma uğrayan F-16'da şehit olan Bolat'ın acı haberi ailesine ulaştı

Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağının enkazı kaldırılıyor (3)

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndan görev uçuşu için havalanan F-16 uçağı kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehadet haberi, İzmir'in Çiğli ilçesi Evka-2 Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Şehit Bolat'ın Şehribani ve Yusuf Bolat çiftinin 3'ü kız 7 çocuğundan 1'i olduğu ve daha önce bir erkek kardeşinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Şehit Bolat'ın, Ayşe Nilay Bolat ile evli olduğu ve 10 yaşında 'Nil' isminde bir kız çocukları bulunduğu belirtildi. Bolat'ın İzmir'e getirilecek cenazesi, bugün ikindi vakti Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'nde kılınacak namazın ardından askeri törenle Kadifekale Şehitliği'ne toprağa verilecek.

'KÜÇÜKKEN ASKER OLMAYI ÇOK İSTİYORDU'

Evka-2 Mahallesi Muhtarı İbrahim Özdemir, "Şehidimizin çocukluğunu biliyoruz. Bizim için büyük bir acı. Saat 01.00'den beri uykusuz bekliyoruz. Şehitlerimiz ölmezmiş. Kendisi, küçükken de asker olmayı çok istiyordu. Çocukken, 'Askeriyeden su içtim' diye gelip, anlatan biriydi. Vatan sağ olsun" dedi.