Balıkesir\'de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağının enkazı kaldırılıyor

25.02.2026 09:29
BALIKESİR'de 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağı, görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğradı. Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olduğu olayda gece boyu süren enkaz temizleme çalışmaları günün ilk ışıklarıyla da devam ediyor. Enkazın kaldırılmasıyla birlikte geçici olarak kapatılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun yeniden trafiğe açılması bekleniyor.

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndan görev uçuşu için havalanan F-16 uçağı, kalkıştan kısa süre sonra saat 00.50 sıralarında kaza kırıma uğradı. İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Karesi mevkisinde yol kenarına düşen uçağın enkazı çevreye dağıldı. İhbar üzerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan araştırmada uçağın pilotu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olduğu belirlendi. Uçağın parçaları geniş alana yayılırken, ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Kazanın ardından İstanbul-İzmir Otoyolu da çift taraflı trafiğe kapatıldı.

Olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir'den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir" denildi.

'MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN'

Kazayla ilgili basın mensuplarına açıklamada yapan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Milletimizin başı sağ olsun. Olay yerindeyiz, aldığımız bilgiye göre 9'uncu Ana Jet Komutanlığımızdan kalkıştan kısa süre sonra F-16 uçağımız kaza kırıma uğradı. Maalesef 1 şehidimiz var, naaşına ulaştık. Kaza yeri İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir'e bağlı Karesi mevkisinde yol kenarıdır" dedi.

'SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

Adalet Bakanı Akın Gürlek de sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız, görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğramış ve kahraman bir pilotumuz şehit olmuştur. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve metanet temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Kahraman silah arkadaşımız, F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu 25 Şubat 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allahtan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" denildi.

Kazanın meydana geldiği bölgede başlatılan ve gece boyu devam eden çalışmalar, havanın aydınlanmasıyla da devam ediyor. Enkazın kaldırılmasıyla, kapalı olan otoyolun yeniden trafiğe açılması bekleniyor.

Kaynak: DHA

