Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağının enkazı kaldırılıyor

OTOYOL TRAFİĞE AÇILDI
Balıkesir'de F-16 uçağının kırıma uğraması sonucu Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olduğu olayın ardından kısmen trafiğe açılan İzmir- İstanbul Otoyolu'nda enkaz kaldırma ve temizleme çalışmaları sona erdi. Çalışmaların bitmesi ile otoyol çift yönlü olarak trafiğe açıldı.
Tolga TAHÇI/BALIKESİR,
