Balıkesir'de Kırsal Mahallelere Toplu Taşıma Hizmeti Başlatıldı

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerden İvrindi Pazarı ile Balya Pazarı'na ulaşımı kolaylaştırmak için toplu taşıma hizmeti başlattı. Vatandaşların talebi üzerine her iki ilçede toplam sekiz yeni hat hayata geçirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İvrindi ve Balya'daki vatandaşların Halk Buluşması'nda pazarlara köylerinden gidip gelmekte zorluk yaşadıklarını söylemeleri üzerine sorunun çözümü için ilgili birimlere talimat verdi. Buna göre, Balya'da perşembe günleri, İvrindi'de ise cumartesi günleri düzenli olarak seferler yapılacak.

Toplu taşıma aracı kalkmayan bölgelerde Başkan Akın'ın desteğiyle perşembe günü Balya Pazarı'na ulaşmakta zorluk yaşayan vatandaşlar için önemli bir hizmetin hayata geçirildiğini söyleyen Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, Başkan Akın'a teşekkür etti.

İvrindi halkının uzun süredir böyle bir talebi olduğunu dile getiren İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta ise desteği için Başkan Akın'a teşekkür ederek, bu hizmetin vatandaşların hayatını kolaylaştırdığını dile getirdi.

Köylerden pazarlara ulaşım artık çok kolay

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Balya'da 27 Mart 2025 Perşembe gününden itibaren başlatılan seferler perşembe günleri Göloba'dan 09.00'da hareket eden toplu taşıma aracı sırasıyla Kayapınar, Semisköy, Kadıköy ve Patlak'tan geçerek 09.40'ta Balya'ya ulaşacak. Balya'dan 12.00'de hareketle aynı güzergahı takip ederek 12.40'ta Göloba'ya geri dönecek. Habipler'den 08.30'da hareketle Göktepe ve Çakallar'dan geçen toplu taşıma aracı, 08.50'de Balya'ya ulaşacak. Balya'dan 12.00'de hareket edecek araç, aynı güzergahı takip ederek 12.20'de Habipler'e geri dönecek.

İvrindi'de cumartesi günleri Hüseyinobası'ndan 08.00'de hareket edecek toplu taşıma aracı sırasıyla Kocaoba, Gökçeler, Yeşilköy, Osmanlar ve Topuzlar'dan sonra İvrindi'ye ulaşacak. İvrindi'den 15.30'da hareket edecek araç yine aynı güzergahtan kırsal mahallelere dönecek. Akçal'dan 08.00'de hareket edecek olan araç sırasıyla Kirazköy, Çamköy, Sofular, Büyükfındık, Eriklikkömürcü ve Kınık'ın ardından İvrindi'ye ulaşacak. İvrindi merkezden 14.30'da hareket edecek toplu taşıma aracı tekrar ilçelere ulaşacak. İvrindi-Yağlılar-Osmanköy-Çukurlar-Çiçekli-Çataldan Hattı ise 09.30'da Çataldan'dan hareket ederken İvrindi merkezden 16.00 itibarıyla dönüş yapacak. İvrindi-Küçükyenice-Susuzyayla Hattı ise Susuzyayla mahallesinden 10.00 itibarıyla hareket edecek ve İvrindi'den 14.30'da dönüş yaparak sırasıyla Aşşağıkaleoba, Yukarıkaleoba, Küçükyenice ve Susuzyayla'ya ulaşacak.

İlçe pazarına mahallelerinden toplu taşıma hizmeti başladığı için memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlardan bazıları da şunları söyledi:

-Zeliha Öz: "Çok sevindim. İnanın sevincimden zor uyudum. Biz her zaman, her hafta mağdur oluyorduk. Bu hizmeti kim başardıysa Allah işini gücünü rast getirsin."

-Suna Çoban: "Tabii bu hizmet çok güzel bir şey oldu. Çünkü aracı olmayanlar sürekli gelmek isteyip de gelemeyenler için teşekkür ederiz bu hizmeti yapanlara, başkanlarımıza."

- Osman Aslan: "Vallahi çok iyi oldu. Bu hizmetin çok daha önce olması lazımdı. Ahmet Akın Başkan çok iyi düşünmüş."

-Mustafa Sarı: "Arabası olmayanlar için, İvrindi'ye gidip gelecekler için çok güzel bir şey yani."

-Şaban Çiftçi: "Köyümüze ilk defa böyle bir hizmet geliyor. Ahmet Başkan'a çok teşekkür ederim."