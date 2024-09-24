Balıkesir\'de Kış Spor Okulları İçin Kayıt Dönemi Başladı

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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 6-14 yaş aralığındaki çocuklar için açtığı Kış Spor Okulları'nda kayıt dönemi başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Altıeylül, Karesi, Bandırma, Manyas ve Edremit'te açtığı Kış Spor Okulları için kayıtları almaya başladı. Uzman eğitmenler eşliğinde basketbol, futbol, voleybol, yüzme, cimnastik ve satranç olmak üzere 6 farklı branşta ücretsiz olarak düzenlenecek Kış Spor Okulları'nda çocuklar, spor yaparak yeteneklerini geliştirme fırsatı bulacak.

Kayıt için 0551 451 99 91 ve 0544 855 61 51 numaraları aranarak iletişime geçilebilecek. Kış Spor Okulları'na katılmak isteyenler, afiş üzerindeki kare kodu okutup formu doldurarak da kayıt oluşturabilecek.