Balıkesir\'de Kurtuluş Yıl Dönümü Fener Alayı

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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, 6 Eylül Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılına özel fener alayı düzenlendi.

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayı, büyük bir heyecan ve coşkuyla gerçekleştirildi. Türk bayrakları ve meşalelerle sokakları dolduran vatandaşlar, Şeyh Lütfullah Camii önünden başlayıp Kuvayi Milliye Meydanı'na kadar yürüdü. Fener alayı meydanda son bulurken, vatandaşlar usta şair Sunay Akın'ın sesiyle hayat verdiği şiir dinletisine katıldı.

Balıkesir'in tarihiyle ve coğrafyasıyla dünyanın en güzel kentlerinden biri olduğunu söyleyen Sunay Akın, "Balıkesir'in sahip olduğu coğrafi zenginlik, dünyadaki ülkelerin yarısında yok. Bu yüzden burada olmak, Kuvayi Milliye'nin şehrinde, Kurtuluş Savaşı'mızın en büyük direnişlerinin yaşandığı bu güzel kentte olmak benim için büyük bir onur. Bayramlarımız, kutlamalarımız yeniden Balıkesir'de insanların bir araya geldiği, mutluluk içinde yaşadığı günlere döndü. Bizim kumaşımız çok güzel. Atatürk'ün dediği gibi, asil bir milletiz. Ben bütün Balıkesirlilere çok teşekkür ediyorum. Bir milletin zenginliği hisse senetleri değil, hissi senetleridir. Hissi senetlerimiz Balıkesir'de yeniden değer kazanmaya başladı" dedi.