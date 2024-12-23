Balıkesir\'de Mahsur Kalan Koyun İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

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BALIKESİR'in Erdek ilçesinde sürüden uzaklaşıp çıktığı kayalıklarda 16 saat mahsur kalan koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tatlısu Mahallesi Dalyan mevkiinde otlayan sürüsünü toplamak isteyen çoban, dün saat 20.00 sıralarında bir koyunun eksik olduğunu fark etti. Ararken koyununu kayalıklar arasında mahsur kaldığı gören çoban, kurtarmak için sabah saatlerine kadar bekledi. Havanın aydınlanmasıyla beraber, kendi çabasıyla koyunu kurtaramayacağını anlayan çobanın ihbarıyla olay yerine Balıkesir'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayalıklara denizden kurtarma botuyla ulaştı. Halat bağlanan koyun, 16 saat mahsur kaldığı kayalıklardan kurtarılıp bota alındı. Sahibine teslim edilen koyunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.