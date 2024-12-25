Balıkesir'de Öğrenci Servisi ile TIR Çarpıştı: 29 Yaralı - Son Dakika
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Balıkesir'de Öğrenci Servisi ile TIR Çarpıştı: 29 Yaralı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde midibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu 27'si öğrenci 29 kişi yaralandı. Yaralılardan 8'inin durumu ağır.

25.12.2024 11:19
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1) BALIKESİR'DE ÖĞRENCİ SERVİSİ İLE TIR ÇARPIŞTI; 8'İ AĞIR, 29 YARALI

BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde midibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada 27'si öğrenci, 29 kişi yaralandı. Öğrencilerden 8'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında kırsal Pamukçu Mahallesi'nde meydana geldi. Kırsal Nergis Mahallesi'nden kırsal Pamukçu Mahallesi'ne öğrenci taşıyan 10 S00 206 plakalı midibüs ile 34 BOL 861 plakalı TIR çarpıştı. Kazada 27'si öğrenci toplam 29 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Öğrencilerden 8'i ağır olmak üzere toplam 29 yaralı, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

VALİ USTAOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Balıkesir merkez Pamukçu mevkiinde 25.12.2024 günü sabah 08.53 sıralarında 27'si öğrenci, toplam 29 yolcunun bulunduğu okul servis aracının bir tırla çarpışması sonucu çift taraflı trafik kazası meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre 8 öğrencimizin durumu ağırdır., Tüm öğrencilerimiz hastanelere sevk edilmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Öğrenci Servisi ile TIR Çarpıştı: 29 Yaralı - Son Dakika

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