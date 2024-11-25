Balıkesir\'de Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından "24 Kasım Öğretmenlere Teşekkür Günü" programında öğretmenler, öğrencileriyle bir araya geldiler. 7'den 70'e her yaştan vatandaşın öğretmeniyle buluştuğu etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Savaştepe Köy Enstitüsü gibi aydınlanma yolculuğumuzun önemli merkezlerinden birine ev sahipliği yapmış Balıkesir'imizin, tüm öğretmenlerimizin müreffeh yaşam sürdüğü bir kent olması için durmaksızın çalışıyoruz" dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "24 Kasım Öğretmenlere Teşekkür Günü" programıyla kutlandı. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda gerçekleşen programda müzik dinletisi de yapıldı. Genç sanatçıların ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçılarından Ayhan Erden sahne aldı. 7'den 70'e her yaştan vatandaşın öğretmeniyle buluştuğu etkinlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlarken Kent Konseyi Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sevinç Baykan Özden açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

"Tüm öğretmenlerimizin müreffeh yaşam sürdüğü bir kent olması için durmaksızın çalışıyoruz"

Tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Öğretmenler Günü'nde öncelikle; Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, Cumhuriyet devrimleriyle modernleştirilen eğitim-öğretim seferberliğimizin fedakar öğretmenlerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Savaştepe Köy Enstitüsü gibi aydınlanma yolculuğumuzun önemli merkezlerinden birine ev sahipliği yapmış Balıkesir'imizin, tüm öğretmenlerimizin müreffeh yaşam sürdüğü bir kent olması için durmaksızın çalışıyoruz. Devrimlerimizin ve Anadolu aydınlanmasının yol göstericileri olan; Başöğretmenimiz Atatürk'ün işaret ettiği laik ve bilimsel eğitim-öğretim esasıyla fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller yetiştirmek için büyük bir özveri gösteren öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun" diye konuştu.

"Bizlere yol gösteren en kıymetlilerimizsiniz"

Öğretmenler ve öğrencilerin buluştuğu böyle güzel bir programda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Kent Konseyi Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sevinç Baykan Özden ise "Sevgili öğretmenlerimiz sizler bizim için çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz. Bizlerin yollarını aydınlatan, bizlere yol gösteren en kıymetlilerimizsiniz. En kıymetlilerimiz olan evlatlarımız sizlere emanet. Sizlerle birlikte olmaktan onur ve gurur duyuyorum" dedi.