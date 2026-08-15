Balıkesir'de Orman Yangını
Altıeylül'de çıkan yangın, rüzgarla ormanlık alana sıçradı; ekipler müdahale ediyor.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde araziden ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Büyükbostancı Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
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