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Balıkesir'de Şiddet Mağduru Kadının Beraat Kararı Bozuldu - Son Dakika
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Balıkesir'de Şiddet Mağduru Kadının Beraat Kararı Bozuldu

Balıkesir\'de Şiddet Mağduru Kadının Beraat Kararı Bozuldu

Balıkesir'de eşi tarafından şiddet gören ve ölümle tehdit edilen Rümeysa Aydın'ın, eşini öldürmesi sonucu verilen beraat kararı, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. Yeniden yargılanan Aydın, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

04.02.2024 10:28
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BALIKESİR'de eşi Murat Aydın'ı (31) kendisine şiddet uygulayıp, ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle pompalı tüfekle 2 el ateş ederek öldüren Rümeysa Aydın (28) hakkında 'meşru müdafaa' kapsamında verilen beraat kararı, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nce (BAM) bozuldu. BAM 1'inci Ceza Dairesi'nde yeniden yargılanan Aydın, önce ağırlaştırılmış müebbet hapse, ardından 'haksız' ve 'iyi hal' indirimleri ile bu kez 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2021 Ağustos ayında Karesi ilçesi kırsal Ziyaretli Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Rümeysa Aydın, kendisine sürekli şiddet uygulayıp, ölümle tehdit ettiğini iddia ettiği eşi Murat Aydın'ı pompalı tüfekle evlerinin avlusunda öldürdü. Cinayet sonrası yakalanıp, tutuklanan Rümeysa Aydın hakkında Balıkesir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan dava açıldı. 7,5 ay süren yargılama sonrası mahkeme heyeti, 4 Mart 2022'deki karar duruşmasında 'meşru müdafaa' kapsamında Rümeysa Aydın'a beraat kararı verip, tahliye etti.

BAM'DA BİR KEZ DAHA YARGILANDI

Cumhuriyet savcısı ile Murat Aydın'ın ailesinin avukatlarının itirazı sonucu dava dosyası, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) taşındı. İtirazın kabul edilmesi ile Rümeysa Aydın, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde yargılandı. Rümeysa Aydın ile taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, savcının itiraz gerekçesi okundu. Gerekçede, "Yaşanan olay bir bütün halinde düşünüldüğünde, sanık istese evde bulunan tüfekle de eylemi gerçekleştirebileceği gibi, maktul evden çıktıktan sonra, evde bulunan tüfeği almak yerine olay yerinden ayrılabilirdi. Olayın gelişimine göre sanık ile maktul arasındaki mesafe, sanığın 2 el ateş etmesi, hedef alınan bölgenin göğüs kısmı olup, maktulün vurulduğu yer ve konumu ile maktulün vurulma anında elinde tüfek bulunmaması nedeniyle olayın meşru müdafaada kalmadığı anlaşılmaktadır. Eylemin işleniş şekli ile dosyada bulunan bilgi ve belgelerin, sanığın maktulü olay öncesi darbettiğine yönelik iddiaları destekler şekilde olduğu görülmektedir. Bu kapsamda sanığın 'eşe karşı haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan' cezalandırılması gerekmektedir" denildi.

'TÜFEĞİ ALIP, GELECEĞİNİ DÜŞÜNDÜ'

Rümeysa Aydın da yaptığı savunmada, 2014 yılında kaçarak evlendiği Murat Aydın'ın, evlilik sonrası uyuşturucu kullanıp, kendisine sürekli olarak aile içinde şiddet uyguladığını söyledi. Eşinin, kendisini aldattığını da düşündüğünü söyleyen Aydın, olaydan önce eşinin çocuklarının odasına gelip, bardakları kendisine göstererek, 'Buraya birileri geldi, beni aldatıyorsun' diyerek şiddet uyguladığını, daha sonra döverek kıyafetlerini çıkartıp, vücudunda ilişki sırasında olabilecek iz aradığını belirtti.

Eşinin son 1 yıldır metamfetamin kullandığını ve halüsinasyonlar gördüğünü iddia eden Aydın, "Olaydan önce kayınvalidemi arayıp, kendisine, 'Siz ikimizden birinin ölmesini mi bekliyorsunuz' diye sordum. Olay günü Murat eve gelip, telefonumu karıştırdıktan sonra, kendi kafasına vurup, 'Sen beni biriyle aldattın. Sen bittin, son duanı et' dedi. Bahçeye çıkıp, araca yöneldi. Araçta olan tüfeği alıp, geleceğini düşündüm. Bunun üzerine içeri girip, evdeki tüfeği aldım. 'Murat' diye seslendim, koşarak geldi. 'Dur artık, bana boşu boşuna işkence ediyorsun' dedim. Elimdeki tüfeği almaya çalıştı. Bu sırada korku ve panik nedeniyle dolu olduğunu bilmediğim tüfeğin tetiğine parmağım gitti. Gözümü kapattım. Tetiğe bir kez bastım. Patlama sesi duydum. Gözümü açtığımda yere düşmüştü. Bezle yaralandığı yere tampon yapmak istedim. Bu esnada 112'yi aradım. Murat'ı vurduğumu söyleyerek ihbarda bulundum" dedi.

OY BİRLİĞİ İLE HAPİS CEZASI VERİLDİ

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, oy birliği ile Balıkesir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat hükmünü bozarak, Rümeysa Aydın'a 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, 'haksız tahrik' ve sanığın duruşmadaki 'iyi hali'ni dikkate alarak verilen bu cezayı 10 yıl 10 aya düşürürek, adli kontrol şartı verdiği Aydın'a yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

Kaynak: DHA

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