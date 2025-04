Balıkesir'de Sokak Hayvanlarına Mobil Tedavi Hizmeti

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin mobil hayvan bakım ve tedavi aracı "Can Dost"un nisan ve mayıs takvimi belli oldu. Can Dost, her gün farklı bir ilçede sokak hayvanlarına kuduz aşısı ve parazit uygulamasının yanı sıra yaraları hayvanları tedavi edecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin bakım ve tedavi aracı Can Dost, ilçe ilçe gezerek sokak hayvanlarına tedavi hizmeti sunuyor. Sokak hayvanlarına uzman veteriner hekimler tarafından parazit uygulaması ve kuduz aşısı yapılıyor.

Can Dost, bugün Bigadiç Pazar Yeri, 24 Nisan'da Sındırgı Cumhuriyet Meydanı ve 25 Nisan'da Kepsut Cumhuriyet Meydanı'nda hizmet verecek. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Can Dost; 28 Nisan'da Dursunbey Kent Meydanı, 29 Nisan'da Balya Cumhuriyet Meydanı, 30 Nisan'da İvrindi Atatürk Meydanı, 2 Mayıs'ta Havran eski belediye önü ve 5 Mayıs'ta Edremit Altınoluk Cumhuriyet Meydanı'nda olacak. 6 Mayıs'ta Burhaniye Cumhuriyet Meydanı'nda, 7 Mayıs'ta Gömeç Cumhuriyet Meydanı ve 8 Mayıs'ta Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda ilçe ziyaretlerini sürdürecek Can Dost, 9 Mayıs'ta Susurluk Heykel Meydanı'nda, 12 Mayıs'ta Manyas Atatürk Meydanı'nda, 13 Mayıs'ta Gönen Hükümet Meydanı'nda ve 14 Mayıs'ta Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda hizmet verecek.

Sokak hayvanları için tüm klinik imkanları seferber eden Can Dost'un mayıs takvimi; 15 Mayıs'ta Erdek Cumhuriyet Meydanı ve 16 Mayıs'ta Marmara Adası Paşa Limanı'nı ziyaretlerinin ardından 20 Mayıs'ta Karesi Millet Bahçesi ve 21 Mayıs'ta Altıeylül Atatürk Parkı'nda tamamlanacak.