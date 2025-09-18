Balıkesir'de Son Kurşun Anıtı'na Yeni Asfalt Yol

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma'nın simgelerinden Son Kurşun Anıtı'na giden yolu asfaltla buluşturdu.

Kurtuluş Savaşı'nda son kurşunun atıldığı yer olarak özel bir anlam taşıyan ve Bandırma'nın simgelerinden olan Son Kurşun Anıtı'na giden üç kilometrelik yol asfaltlandı. Ayyıldız Tepe Caddesi boyunca devam eden üç kilometrelik yol, bölge halkı ve turistler için güvenli ve konforlu bir hale getirildi.

Yol, iki günlük hızlı bir çalışmanın ardından Bandırma'nın Kurtuluş Günü olan 17 Eylül törenlerine yetişti.