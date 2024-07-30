Balıkesir'de Taklit ve Tağşiş Ürünlerine Yönelik Denetimler Yapılıyor - Son Dakika
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Balıkesir'de Taklit ve Tağşiş Ürünlerine Yönelik Denetimler Yapılıyor

Balıkesir'de taklit ve tağşiş ürünlerin piyasaya sürülmesinin önlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara bağlı ekipler tarafından denetimler yapılıyor. İl Jandarma Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda sahte zeytinyağı, bal, pekmez, nar ekşisi, karadut özü, tahin ve glikoz şurubu gibi taklit ve tağşiş ürünler ele geçirildi. Bu denetimler sayesinde haksız kazanç elde edenlerin önüne geçilerek, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıda ürünlerine ulaşması sağlanmaktadır.

30.07.2024 11:37
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Balıkesir'de taklit ve tağşiş ürünlerin piyasaya sürülmesinin önlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara bağlı ekipler tarafından denetimler yapılıyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, toplum sağlığını tehlikeye sokacak şekilde zeytinyağı, bal, pekmez, tahin, nar ekşisi, karadut gibi gıda maddelerini, piyasadan temin edilen insan sağlığına uygun olmayan maddelerle karıştırmak suretiyle taklit ve tağşiş yaparak, sahte gıda maddeleri üreten ve sahte etiketler ile ambalajlayarak piyasaya sürüp haksız kazanç elde edenlere yönelik İl Jandarma Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince 2023 yılının kasım ve aralık aylarında il genelinde ortak denetim ve kontrol faaliyetleri icra edildi.

??????? Altıeylül, Havran ve Edremit ilçelerinde yapılan çalışmalarda 55 ton sahte zeytinyağı, 19 ton sahte bal, 4 ton sahte pekmez, 2 ton sahte nar ekşisi, 1 ton sahte karadut özü, 500 kilogram glikoz şurubu ve 190 kilogram sahte tahin ele geçirildi.

Kontrol ve denetimler sonucunda, taklit ve tağşiş yapılarak piyasaya arz edilen etiketsiz ve izlenebilirliği sağlayamayan ürünlerin, denetimden uzak, özellikle semt pazar yerlerinde ve yol kenarlarında doğal ve yöresel ürün izlenimi verilerek satışının yapıldığı tespit edildi. Bu doğrultuda, toplum sağlığını tehlikeye sokan ve gıda güvenilirliğini riske atan taklit ve tağşiş yapılarak, etiketsiz piyasaya arz edilen ürünlerin satışının engellenmesi amacıyla iş yerleri, semt pazarları ve yol kenarı satış tezgahları gibi yerlerde Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nun talimatları ile gıda denetim ve kontrol yetkisi bulunan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlükleri tarafından müşterek olarak her ay düzenli olarak "Gıda Ürünleri Denetim ve Uygulaması" icra edilmeye başlandı.

Bu yıl her ay düzenli şekilde pazar yerleri ve satış tezgahları kontrol edilip zaman zaman farklı ürünler ve tezgahlardan gıda numuneleri alınarak ilgili akredite laboratuvarlara gönderildi. Yılbaşından bu yana 2 bin 472 iş yeri, 1140 pazar tezgahı ile 1657 araç denetlendi. Kontrollerde ve alınan numunelerde taklit ve tağşiş gıda ürünü tespit edilmedi.

Üreticilerin ve kırsal mahalle sakinlerinin alın teri olan ürünleri vatandaşlara güvenli ve sağlıklı şekilde ulaştırılması için il genelinde tüm kurumların gayretlerine titizlikle devam ettiği, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, genel sağlığın korunması amacıyla yasalara uygun olarak paydaş kurumlar ile müşterek icra edilen denetimler sayesinde, haksız rekabet ve kazancın önüne geçilerek, sağlıksız ürünlerin satışına engel olunduğu, vatandaşların yöresel gıda ürünlerine gönül rahatlığıyla ulaşmasının temin edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Glikoz Şurubu, Zeytinyağı, Balıkesir, Nar, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Taklit ve Tağşiş Ürünlerine Yönelik Denetimler Yapılıyor - Son Dakika

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