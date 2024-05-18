Balıkesir\'de Taksi Şoförüne Saldırı Sonucu Cep Telefonu Gasbedildi

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde taksi şoförünü döverek cep telefonunu gasbeden 2 zanlı tutuklandı.

İkizçay Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi'nde durdurdukları taksinin sürücüsüne Edremit ilçe merkezine gitmek istediklerini söyleyen Ö.F.S. (22) ile T.C.B. (24), şoförden başka bir müşterisi olduğu yanıtını alınca sürücüyü araçtan indirip darbetti. Ardından bıçakla tehdit ederek taksi şoförünün telefonunu alan zanlılar olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheliler Altınkum Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınırken, olay yerinden yaklaşık 50 metre ilerde şoförün cep telefonu ve olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.