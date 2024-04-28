Balıkesir'de trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş ve ailesi toprağa verildi - Son Dakika
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Balıkesir'de trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş ve ailesi toprağa verildi

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ali Rıza Kamalak'ın eşi ve çocuğunun cenazeleri, memleketleri Kahramanmaraş'ta defnedildi. Kazada hayatını kaybeden aile fertleri için düzenlenen cenaze törenine Kamalak'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

28.04.2024 14:47
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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ali Rıza Kamalak, eşi ve çocuğunun cenazeleri, memleketleri Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Kazada ölen Uzman Çavuş Kamalak (28) ile eşi Kevser (24) ve 6 aylık oğlu Yiğit Asaf Kamalak'ın naaşları havayoluyla getirildikleri kentte yakınları tarafından alınarak Onikişubat ilçesine bağlı kırsal Kerimli Mahallesi'ne götürüldü.

İlk olarak babaevine getirilen Kamalak'ın cenazesi, burada helallik alınmasının ardından cenaze namazı için mahalle meydanına nakledildi. Cenaze namazının ardından Kamalak, eşi ve çocuğu mezarlıkta yan yana defnedildi.

Cenaze törenine Kamalak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Onikişubat İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Öztürk, ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dün otomobilin tırla çarpışması sonucu otomobildeki Jandarma Uzman Çavuş Ali Rıza Kamalak'ın eşi Kevser ve oğlu Yiğit Asaf Kamalak olay yerinde yaşamını yitirmiş, Uzman Çavuş Kamalak ise kaldırıldığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş ve ailesi toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş ve ailesi toprağa verildi - Son Dakika
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