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Balıkesir'de usulsüz kullanılan sürücü kartlarına denetim - Son Dakika
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Balıkesir'de usulsüz kullanılan sürücü kartlarına denetim

Balıkesir'de polis ekipleri, usulsüz kullanılan sürücü kartlarına yönelik denetim yaparak 39 sürücünün kartlarını iptal etti. Ayrıca denetimlerde aranan 8 şahıs da gözaltına alındı.

Balıkesir\'de usulsüz kullanılan sürücü kartlarına denetim
18.12.2023 - 12:11,  Güncelleme: 12:12
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Balıkesir'de polis ekipleri usulsüz kullanılan sürücü kartlarına yönelik denetim yaptı. Başkasının takograf kartını kullanan 39 sürücünün kartları daimi olarak iptal edildi.

Balıkesir'de Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler usulsüz kullanılan sürücü kartları, aranan şahıslar ve ehliyet sorgusu denetimleri yaptı.

Denetimler neticesinde usulsüz olarak kullanıldığı (başkasının takograf kartını kullanan) tespit edilen 39 sürücünün kartları daimi olarak iptal edildi.

Ayrıca aynı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Balıkesir, Son Dakika

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