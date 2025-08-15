Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan 3 kişi yakalandı.
Yapılan aramalarda, 4 bin 205 sentetik uyuşturucu ecza ile 3,08 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
