Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapan" kişilere yönelik operasyon başlatıldı.

Bir tır ve bir otomobilde uyuşturucu taşındığı bilgisini alan ekipler, araçlarda arama yaptı.

Narkotik madde arama köpekleri "Yaşa" ve "Dangal"ın da katıldığı aramalarda, tırda bir kutu içine paketlenmiş 235 bin sentetik uyuşturucu, 834 gram metamfetamin, otomobilde ise 5 kilo 360 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.