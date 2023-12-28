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Balıkesir'de trafik denetimlerinde 143 araca cezai işlem uygulandı - Son Dakika
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Balıkesir'de trafik denetimlerinde 143 araca cezai işlem uygulandı

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde, eksikleri bulunan 143 aracın sürücülerine toplam 142 bin 846 lira cezai işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 368 araç kontrol edildi ve ihlalleri nedeniyle 143 aracın sürücülerine ceza kesildi. Ayrıca, 32 araç trafikten men edildi. Ayrı bir uygulamada ise motosiklet ve motorlu bisikletler kontrol edildi ve 10 aracın sürücülerine ceza tutanağı düzenlendi, 3 motosiklet ise trafikten men edildi.

Balıkesir\'de trafik denetimlerinde 143 araca cezai işlem uygulandı
28.12.2023 - 13:51,  Güncelleme: 13:52
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Balıkesir'de polis ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde, eksikleri bulunan 143 aracın sürücülerine toplam 142 bin 846 lira cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 16 personelle kent merkezinde gün boyu trafik denetimi gerçekleştirdi.

Kontrol edilen 368 araçtan 143'ünün sürücülerine ihlalleri nedeniyle toplam 142 bin 846 lira idari para cezası kesildi, 32 araç ise trafikten menedildi.

Başka bir uygulamada ise motosiklet ve motorlu bisikletler kontrol edildi. Ekipler, 10 aracın sürücülerine 11 bin 435 lira ceza tutanağı düzenledi, 3 motosikleti trafikten menetti.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Trafik, Güncel, Son Dakika

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