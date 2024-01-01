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Balıkesir'de Yeni Yılın İlk Bebekleri İkiz Oldu - Son Dakika
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Balıkesir'de Yeni Yılın İlk Bebekleri İkiz Oldu

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde saat 00.01 ile 00.02 arasında ikiz tüp bebek dünyaya geldi. Ailesi 10 yıl sonra dünyaya gelen bebeklere Yaman ve Buğlem ismini verdi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu aileyi ziyaret ederek tebrik etti. Aileye çeyrek altın hediye edildi.

Balıkesir\'de Yeni Yılın İlk Bebekleri İkiz Oldu
01.01.2024 - 02:45,
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Balıkesir'de yeni yılın ilk bebekleri ikiz oldu.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği'nde, saat 00.01 ile 00.02 de ikiz tüp bebek dünyaya geldi.

Ailesi 10 yıl sonra dünyaya gelen bebeklerine Yaman ve Buğlem ismini verdi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ile eşi Şenay Ustaoğlu da aileyi ziyaret etti.

Aileyi tebrik eden Ustaoğlu, Balıkesir'de 2024'ün ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini belirterek, aileyi tebrik etti.

Vali Ustaoğlu ve eşi Yaman ve Buğlem bebek için aileye çeyrek altın hediye etti.

İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin ve Hastane Başhekimi Abdullah Osman Koçak da ziyarette hazır bulundu.

Ustaoğlu, hastane çalışanlarının da yeni yılını kutladı.

Öte yandan Vali Ustaoğlu, yeni yıl çalışmaları kapsamında polis ve jandarma uygulama noktalarını da ziyaret etti.

Kaynak: AA
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