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Balıkesir'de jandarma zeytin hırsızlarını suçüstü yakaladı - Son Dakika
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Balıkesir'de jandarma zeytin hırsızlarını suçüstü yakaladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gece devriyesine çıkan jandarma ekipleri, zeytin hırsızlığı yapan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Ekipler, bir zeytin bahçesinde hareketlilik fark ederek yaptıkları kontrollerde, 2 kişinin zeytin topladığını tespit etti. Bahçeden yaklaşık 150 kilogram zeytin çalan şüpheliler gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Balıkesir\'de jandarma zeytin hırsızlarını suçüstü yakaladı
26.12.2023 - 12:25,
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde gece devriyesine çıkan jandarma ekipleri, bahçeden zeytin çalan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Zeytinli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, zeytin hırsızlığıyla mücadele kapsamında kırsal Kızılkeçili Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesine çıktı.

Bir zeytin bahçesindeki hareketliliği fark eden ekipler, gece görüş cihazlarıyla yaptıkları kontrollerde 2 kişinin zeytin topladığını belirledi.

Ekiplerce kimlik bilgileri sorgulanan M.K. ve S.Z'nin bahçe sahibi ya da işçi olmadıkları anlaşıldı. Bahçeden yaklaşık 150 kilogram zeytin topladıkları tespit edilen zanlılar gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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