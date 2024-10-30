Balıkesir\'deki Barajda Su Seviyesi Kritik Düşüşte

Güncel

Balıkesir'de kent merkezinin içme ve kullanma suyunu sağlayan İkizcetepeler Barajı'nın su seviyesi son dönemdeki mevsimsel kuraklık nedeniyle yüzde 12'ye geriledi.

Altıeylül ilçesi sınırları içinde kalan, yıllık 157 milyon metreküp kapasiteli baraj, Kille Çayı üzerinde sulama, içme suyu ve taşkınları önlemek amacıyla 1986-1991 yıllarında inşa edildi.

İl merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı barajın yapıldığı alandan geçen ve normalde su altında kalan eski Balıkesir- İzmir kara yolu, son dönemdeki mevsimsel kuraklık nedeniyle yaz aylarında görünür hale geliyor.

Bir yıl önce de yüzde 14 seviyelerine gerileyen barajın su seviyesinin bugünlerde yüzde 12,85'e kadar düşmesiyle zeminde yer yer oluşan çatlaklar, toprağın üzerinde kalan kayıklar, geniş alanlar arasında ince ip gibi akan su, kuraklık uyarısını gözler önüne serdi. Barajın son durumu, AA ekibince dronla görüntülendi.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) verilerine göre, Gönen ilçesi sınırlarında bulunan, içme suyu ile tarımsal sulamada da kullanılan Gönen Barajı'nın seviyesinin de yüzde 19,98'e gerilediği görüldü.