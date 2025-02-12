Balıkesir'deki Gasp Olayında 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Balıkesir'deki Gasp Olayında 5 Şüpheli Tutuklandı

Balıkesir\'deki Gasp Olayında 5 Şüpheli Tutuklandı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde yabancı uyruklu 6 kişinin gasp edilmesi olayıyla ilgili 5 şüpheli İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonlarla yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin sahte polis kimlikleriyle mağdurları tehdit ederek 57 bin TL gasp ettikleri öğrenildi.

12.02.2025 06:27  Güncelleme: 06:40
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BALIKESİR'in Karesi ilçesinde yabancı uyruklu 6 kişinin gasp edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olayın şüphelileri İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınarak Balıkesir'e getirilen 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 5 Şubat'ta Karesi ilçesi Ege Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksiyle olay yerine gelen 5 şüpheli, kendilerini polis olarak tanıtıp, yabancı uyruklu 6 kişinin kimliklerini kontrol etti. Üzerinde polis amblemi bulunan kimlik gösteren şüpheliler, mağdurları tabanca ile tehdit ve darbetti. Şüpheliler, kişilerin üzerinde bulunan 57 bin TL'yi gasp etti. İhbar üzerine Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Savcılık talimatıyla harekete geçen polis, 37 güvenlik kamerasına ait 145 saatlik görüntüyü inceledi. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarının detaylı analizi sonucu, şüphelilerin İstanbul'dan geldiği ve olay sonrası tekrar İstanbul'a kaçtıkları belirlendi. Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin C.A., İ.Y., Ş.G., F.G. ve A.B. olduğu tespit edildi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüpheliler, İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise olayda kullanılan sahte polis kimlikleri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Balıkesir'e getirilen 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kepsut L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'deki Gasp Olayında 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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