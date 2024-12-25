(BALIKESİR)- Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen bir fabrikada yaşanan patlamada yaşamını yitiren Çetin Karamüftüoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.
Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen bir fabrikada yaşanan patlamada yaşamını yitirenler son yolculuğuna uğurlanıyor. Patlamada yaşamını yitiren Çetin Karamüftüoğlu (38) için Zağnos Paşa Camii'nde tören düzenlendi.
İkindi namazının ardından gerçekleşen cenaze törenine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, milletvekilleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Çetin Karamüftüoğlu, burada kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'deki Patlayıcı Fabrikasında Hayatını Kaybeden Çetin Karamüftüoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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