Balıkesir'deki Patlayıcı Fabrikasında Patlama - Son Dakika
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Balıkesir'deki Patlayıcı Fabrikasında Patlama

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Balıkesir’de patlayıcı üreten fabrikada meydana gelen patlama sonrası incelemeler devam ediyor.

24.12.2024 15:11
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Haber: Fatih ÖZKILINÇ

(BALIKESİR)- Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamanın ardından bölgede çalışmalar sürüyor. Fabrika'nın eski çalışanlarından Ali İhsan Elmacı, "Hassas bir patlayıcı, patlamanın neden kaynaklandığını bilemeyiz" dedi.

Patlamanın ardından olay yerine gelen eski vardiya sorumlusu Ali İhsan Elmacı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Patlamanın yaşandığı bölgeyi bildiğini belirten Elmacı, "Hassas bir patlayıcı, patlamanın neden kaynaklandığını bilemeyiz ama y'ıldırım düştüğünü' falan söylüyorlar. Fakat yıldırıma karşı Faraday kafesiyeyle kaplıydı 5 yıl önce. Güvenlik önlemleri çok aşırı derecede sıkı olan bir bölümdür" dedi.

Elmacı, üretim bandında birine bağlı çalışan 7-8 makinenin olduğunu belirterek, bu makinelerin birbirinden bağımsız olarak çalışamayacağını çalıştığında hepsinin aynı anda çalıştığını kaydetti.

Balıkesir\'deki Patlayıcı Fabrikasında Patlama
Kaynak: ANKA

Balıkesir, 3-sayfa, Güncel, Karesi, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'deki Patlayıcı Fabrikasında Patlama - Son Dakika

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