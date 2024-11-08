Balıkesir'den Anıtkabir'e Anlamlı Ziyaret

Güncel

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Anıtkabir'e düzenlediği gezide, Balıkesir Kent Konseyi ve Gençlik Meclisi üyeleri, Ata'nın huzuruna çıktı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı öncülüğünde Balıkesir Kent Konseyi ve Gençlik Meclisi üyeleri, Anıtkabir ziyareti gerçekleştirdi. Üyeler, Anıtkabir'in yanı sıra 1. TBMM ve 2. TBMM'yi de ziyaret etti. 100 kişilik ekip, ellerinde bayraklarla Atatürk'ün huzuruna çıktı.

Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü ile Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 86'ncı yılı anısına düzenlenen geziye katılanlar, Anıtkabir'de Türk bayrağı açarak Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkma sözü verdi. Katılımcılar, böyle bir geziyi düzenledikleri için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.