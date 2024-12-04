Balıkesir'den Tip 1 Diyabetli Çocuklara Ücretsiz Sensör Desteği

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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Tip 1 diyabetle mücadele eden çocukların kan şekerlerini acısız ve kolay bir şekilde ölçebilmeleri amacıyla 1 yıl ücretsiz sensör ve cihaz desteği sağlayacak. Sensör sayesinde aileler yıllık ortalama 26 bin TL maliyetten kurtulacak. Başkan Ahmet Akın, "Evlatlarımızın sağlığı her şeyden önce gelir" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Tip 1 diyabetle mücadele eden çocukların kan şekerlerini acısız ve kolay bir şekilde ölçebilmeleri için 1 yıl ücretsiz sensör ve cihaz desteği sağlayacak. Destek sayesinde aileler yıllık yaklaşık 26 bin TL maliyet yükünden kurtulacak. Destekten yararlanmak isteyen aileler, çocukları için 13 Aralık 2024 tarihine kadar Yakın Çözüm Merkezi'ne ulaşarak başvuruda bulunabilecek.

"Evlatlarımızın sağlığı her şeyden önce gelir"

Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Akın, "Balıkesir'imizde Tip 1 diyabetle mücadele eden çocuklarımıza kan şekerlerini acısız bir şekilde ölçmeleri için 1 yıllık cihaz ve sensör desteği vermeye başlıyoruz. Evlatlarımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Bunda da diğer uygulamalarda olduğu gibi adaletle, Allah korkusuyla, kul hakkı yemeden, yedirmeden oluşturduğumuz bir protokol kapsamındaki kurumla bunları değerlendireceğiz, kardeşlerimize de bu sensör ve cihazları teslim edeceğiz" diye konuştu.

Diyabet sensörü ile çocuğun vücuduna takılan sistem kan şekerini acısız bir şekilde ölçüyor. Sensör sistemi ile çocukların kan şekeri ölçülürken parmakları delinmeden beş dakikada, kandaki glikoz seviyesi takip edilebilecek. Çocukların ve ailelerin hayatını kolaylaştıracak sensör sayesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, aileleri yıllık ortalama 26 bin TL maliyetten kurtaracak.