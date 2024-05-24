Balıkesir Dönüşüm Kongresi'nde Kentin Sorunları Ele Alınacak - Son Dakika
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Balıkesir Dönüşüm Kongresi'nde Kentin Sorunları Ele Alınacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği 'Balıkesir Dönüşüm Kongresi'nde kentin temel sorunları ele alınarak çözümler üretilecek. Kongreye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılacak.

24.05.2024 18:44
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 30-31 Mayıs'ta düzenleyeceği 'Balıkesir Dönüşüm Kongresi' nde kentin temel sorunları ele alınarak çözümler üretilecek.

"Balıkesir Dönüşüm Kongresi"nde birçok başlıkta toplam 10 oturum yapılacak. 10 farklı çalışma grubunun yer alacağı kongrede, kentin temel sorunları ve çözüm önerileri konuşulacak.

Kongreye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Prof. Tarık Şengül, Prof. Ruşen Çakır, Prof. Övgün Ahmet Ercan, Prof. Savaş Zafer Şahin gibi birçok isim katılacak.

"Kongre bütün Balıkesirlilere açık"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kongreyle ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Kuva-yı Milliye'nin ve Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ruhuna uygun 'Yeni Bir Balıkesir Vizyonu' ortaya koymak için düzenlediğimiz bu kongrede, iki temel hedefimiz var: Birincisi, Balıkesir'in temel sorunlarını masaya yatırmak ve ortak bir akılla çözümler üretmek, ikincisi de söze, karara ve yetkiye Balıkesirlileri katmak istiyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan Balıkesir'in bütün sivil ve kamu kurumlarının davet edildiği bu kongrede herkesi 30-31 Mayıs günlerinde Avlu Kongre ve Kültür merkezine bekliyoruz."

Balıkesir'in geleceği planlanacak

Kongrede meslek odaları, sendikalar, sektör temsilcileri, üniversiteler, akademisyenler, STK'lar, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumu temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri, kentin dönüşümünü konuşacak.

İmamoğlu ve Yavaş da katılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "Planlı Kent Örnekleri" başlıklı oturumda konuşacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Dönüşüm Kongresi'nde Kentin Sorunları Ele Alınacak - Son Dakika

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