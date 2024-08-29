Balıkesir Erdek\'te Huzur Uygulaması Düzenlendi

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde 200 personel ve 45 ekiple huzur uygulaması düzenlendi.

Polisin Balıkesir il genelinde olduğu gibi Erdek'te de huzur operasyonları devam ediyor. Dün akşam saat 21.00 ila 00.00 arasında Bandırma ve Balıkesir destekli toplam 200 personel ve 45 ekipten oluşan operasyon düzenlendi.

Yapılan genel asayiş çalışmasında 6 sabit noktada 150'ye yakın araç kontrol edilerek 14 araca ceza kesilirken 4 araç ise trafikten men edildi.

50 umuma açık mekanda kontrolün yapıldığı uygulamada yaya devriyeler ile çok sayıda vatandaşa kimlik denetimi gerçekleştirildi.

Dron destekli yapılan güvenlik uygulamalarında ise 1 tabanca, 15 mermi, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan denetimlerde 3 aranan kişi gözaltına alınırken iş yerinde silahlı yağma yapmak suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 1 kişi de yakalandı.