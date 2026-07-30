Balıkesir Gömeç\'teki orman yangını Bergama Kozak Yaylası’na sıçradı

Haber: Oben ULU

(BALIKESİR/ İZMİR) – Balıkesir'in Gömeç ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kontrolden çıkarak İzmir'in Bergama ilçesindeki fıstık çamı üretimiyle ünlü Kozak Yaylası'na ulaştı.

Kozak Yaylası bölgesinde yer alan Demircidere ve Okçular mahallelerine sıçrayan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve söndürme ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına helikopter ve uçaklarla da destek veriliyor.

Alevlerin kontrol altına alınması için İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri zamanla yarışıyor.

Alevlerin yerleşim yerlerine tehdit oluşturması üzerine yöre halkı da söndürme seferberliğine katıldı. Muhtarlıklara daha önce dağıtılan yangın tankerlerinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine ait su tankerleri bölgede aktif olarak kullanılıyor.