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Balıkesir Havran'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Balıkesir Havran'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'in Havran ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda dört şüpheli gözaltına alındı. Havran Emniyet Müdürlüğü ve Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kentte kaçak tütün satışı yapıldığı bilgisini aldı. Operasyon sonucunda Z.T, K.Y, M.D. ve H.Y isimli şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramalarda dört iş yerinde ve bir araçta toplamda 10 bin boş makaron, 8 bin 500 dolu makaron sigara, 17 kg kıyılmış tütün ve beş adet elektronik sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Balıkesir Havran\'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
15.01.2024 - 14:45,  Güncelleme: 14:46
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Balıkesir 'in Havran ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda dört şüpheli gözaltına alındı.

Havran Emniyet Müdürlüğü ve Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kentte kaçmak tütün satışı yapıldığı bilgisini aldı.

Operasyon düzenleyen ekipler Z.T, K.Y, M.D. ve H.Y'yi gözaltına aldı.

Dört iş yeri ve bir araçta yapılan aramalarda yaklaşık 10 bin boşuna makaron 8 bin 500 dolu makaron sigara, 17 kg kıyılmış tütün, beş elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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