Balıkesir İtfaiyesi Yangın Mücadelesine Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir İtfaiyesi Yangın Mücadelesine Devam Ediyor

Balıkesir İtfaiyesi Yangın Mücadelesine Devam Ediyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, kentte çıkan yangınlara anında müdahale ederken, yangın riski taşıyan bölgelerde de 7/24 nöbet tutuyor. İtfaiye ekipleri, çevre illerdeki yangın söndürme çalışmalarına da destek sağlıyor.

16.07.2024 16:56  Güncelleme: 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, kentte çıkan yangınlara anında müdahale ederken, yangın riski taşıyan bölgelerde de 7/24 nöbet tutuyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, bir yandan şehrin dört bir yanında olası yangınlara karşı 7/24 nöbet tutuyor, diğer yandan da ihtiyaç halinde çevre illerdeki söndürme çalışmalarına destek sağlıyor.

Temmuz ayında Ege Bölgesi'ndeki farklı illerde çıkan yangınlara müdahale için anında harekete geçerek personel ve araç sağlayan Balıkesir İtfaiyesi, cuma günü Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında çıkan yangının söndürme çalışmalarına da destek olmaya devam ediyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan ve Balıkesir'i de etkileyen orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Balıkesir İtfaiyesi ekipleri, İvrindi Gümeli Orman yangınına da müdahale etti. Orman Bölge Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalar sonucunda Gümeli orman yangını söndürülerek, soğutma çalışmaları tamamlandı.

Kaynak: ANKA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, İtfaiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir İtfaiyesi Yangın Mücadelesine Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:07 İş ve spor dünyasını dolandıran banka müdürü parayı obezite ve estetik ameliyatlarına harcamış İş ve spor dünyasını dolandıran banka müdürü parayı obezite ve estetik ameliyatlarına harcamış
14:49 Mehmet Şimşek: Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yük getirmeyecek Mehmet Şimşek: Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yük getirmeyecek
14:35 İsrail’den Han Yunus’a hava saldırısı En az 17 kişi öldü, 26 kişi yaralandı İsrail'den Han Yunus'a hava saldırısı! En az 17 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
09:34 Bagajı açan şoför gördüğüne inanamadı Telefona sarılıp ekiplere ihbarda bulundu Bagajı açan şoför gördüğüne inanamadı! Telefona sarılıp ekiplere ihbarda bulundu
17:55 Fenerbahçe servet teklif etmişti En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı Fenerbahçe servet teklif etmişti! En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı
17:42 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu
17:10 Beşiktaş’a piyango vurdu Jackson Muleka’ya Suudi Arabistan’dan talip var Beşiktaş'a piyango vurdu! Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan'dan talip var
16:51 Batshuayi’den çok konuşulacak Icardi sözleri: Ben daha güçlü ve hızlıyım Batshuayi'den çok konuşulacak Icardi sözleri: Ben daha güçlü ve hızlıyım
16:27 EURO 2024’ün en iyi maçları açıklandı Türkiye, ilk 5’e damga vurdu EURO 2024'ün en iyi maçları açıklandı! Türkiye, ilk 5'e damga vurdu
16:22 24 yaşındaki Furkan’a acı veda Köpek saldırısından kaçan bisikletli, korkunç şekilde can verdi 24 yaşındaki Furkan'a acı veda! Köpek saldırısından kaçan bisikletli, korkunç şekilde can verdi
16:20 Müge Anlı’nın sevilen ismi Rahmi Özkan hastaneye kaldırıldı Müge Anlı'nın sevilen ismi Rahmi Özkan hastaneye kaldırıldı
15:54 Kadın çalışanın yüzüne kasten öksüren patrona ağır tazminat cezası Kadın çalışanın yüzüne kasten öksüren patrona ağır tazminat cezası
15:53 “Diyarbakırlı Ramazan Hoca“ cinayetinde karar: Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" cinayetinde karar: Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 18:21:13. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir İtfaiyesi Yangın Mücadelesine Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement