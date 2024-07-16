Balıkesir İtfaiyesi Yangın Mücadelesine Devam Ediyor

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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, kentte çıkan yangınlara anında müdahale ederken, yangın riski taşıyan bölgelerde de 7/24 nöbet tutuyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, bir yandan şehrin dört bir yanında olası yangınlara karşı 7/24 nöbet tutuyor, diğer yandan da ihtiyaç halinde çevre illerdeki söndürme çalışmalarına destek sağlıyor.

Temmuz ayında Ege Bölgesi'ndeki farklı illerde çıkan yangınlara müdahale için anında harekete geçerek personel ve araç sağlayan Balıkesir İtfaiyesi, cuma günü Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında çıkan yangının söndürme çalışmalarına da destek olmaya devam ediyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan ve Balıkesir'i de etkileyen orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Balıkesir İtfaiyesi ekipleri, İvrindi Gümeli Orman yangınına da müdahale etti. Orman Bölge Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalar sonucunda Gümeli orman yangını söndürülerek, soğutma çalışmaları tamamlandı.