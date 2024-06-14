Balıkesir İvrindi'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Balıkesir İvrindi'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Kınık Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının enerji nakil hattının kopmasından kaynaklandığı tespit edildi. Yangın, yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınırken, ekipler hasar tespiti çalışmalarına devam ediyor.

14.06.2024 18:49
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Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Kınık Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine yangının etkili olduğu alana Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

"Yangının enerji nakil hattının kopmasından kaynaklandığı yönünde tespit var"

Olay yerine gelerek yetkililerden son durumla ilgili bilgi alan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, gazetecilere, ekiplerin 8 uçak, 6 helikopter, 19 arazöz ve diğer arazi araçlarıyla sahada etkin şekilde mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

Yangının, ilk anlarda Kınık Mahallesi'ni tehdit ettiğini ancak rüzgarın ters yöne esmesiyle bu riskin ortadan kalktığını belirten Ustaoğlu, "Yine de mahallemizde 11 ahırı boşalttık ve hayvanları güvenli bölgeye aldık." dedi.

Ustaoğlu, mahalle sakinlerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bölgede rüzgarın etkisini sürdürdüğünü, nem oranının çok düşük, hava sıcaklığının yüksek olduğunu dile getiren Ustaoğlu, "Bugün il genelinde biçerdöver ve hububat işini yasaklamıştık. Çünkü bugün hava durumunda olumsuz anlamda ciddi bir alarm vardı. Yangının enerji nakil hattının kopmasından kaynaklandığı yönünde tespit var. Daha detaylı çalışmayı sonra yapacağız." diye konuştu.

Yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı

Yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı.

Ekipler, yangından etkilenen alanın büyüklüğü ve hasar tespiti çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balıkesir İvrindi'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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