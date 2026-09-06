Balıkesir Marmara'da ev yangını alevleri kontrol altına alındı ve söndürüldü
Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, belediye ve özel sektör tankerlerinin desteğiyle alevlere müdahale etti ve yangın, evin çatısına sıçramasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Balıkesir'in Marmara ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Saraylar Mahallesi Şimşir Sokak'taki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 araç ve 6 personelle itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Marmara Belediyesi'ne ve özel sektöre ait su tankerleri de destek verdi.
Evin çatı bölümüne sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
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