Balıkesir Milletvekili Ok'un yanlış ilaç davasında doktor ve teknisyene hapis verildi - Son Dakika
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Balıkesir Milletvekili Ok'un yanlış ilaç davasında doktor ve teknisyene hapis verildi

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Balıkesir Milletvekili Ok\'un yanlış ilaç davasında doktor ve teknisyene hapis verildi
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Milletvekili İsmail Ok'un yanlış ilaç uygulanması sonucu kalbinin durması davasında mahkeme kararını açıkladı. Doktor Ali Akçay 8 ay 22 gün, tekniker Şevval Öcal 3 ay 22 gün hapis cezası aldı; hükümlerin açıklanması geri bırakıldı, müdür Mehmet Avcıküçük beraat etti.

Ankara'da AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, özel hastanede yanlış ilaç uygulanması sonucu kalbinin durmasıyla ilgili davada doktor Ali Akçay'a 8 ay 22 gün, acil tıp teknikeri Şevval Öcal'a ise 3 ay 22 gün hapis cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Hastane müdürü Mehmet Avcıküçük ise beraat etti.

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, 30 Eylül 2022'de vücut kırgınlığı şikayetiyle özel hastaneye başvurdu. Acil serviste görevli Prof. Dr. Ali Akçay, Ok'a 3 serum uygulanmasını sağladı. Serumların bitmesinin ardından kalbi duran Ok, solunum cihazına bağlanarak entübe edildi. MR sonucunda beyninde ödem tespit edilen Ok, 7 saat sonra Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Uygulanan tedaviyle sağlığına kavuşan Ok, doktor Akçay ve sağlık çalışanlarından şikayetçi oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Akçay'ın yanlış ilaç verdiğini kabul ettiği ve Ok'a ait tedavi kayıtlarını sistemden sildiğinin tespit edildiği belirtildi. Akçay hakkında 'Kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs', acil tıp teknikeri Şevval Öcal hakkında kas içine uygulanması gereken ilacı doktora danışmadan damar yoluyla uygulatması nedeniyle 'Taksirle yaralama', hastane müdürü Mehmet Avcıküçük hakkında ise 'Suç delillerini gizleme' suçundan dava açıldı.

'BİLGİ İŞLEM SİSTEMİNDEN KAYNAKLANDI'

Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanıklardan Ali Akçay ve Şevval Öcal ile taraf avukatları katıldı. Sanıklar son savunmalarını yaptı. Sanık Akçay "Daha önce de belirttiğim gibi hastanenin bilgi işlem sisteminden kaynaklanan bir sorun söz konusudur. Doğrudan benimle ilgili bir problem olmadığından beraatimi talep ediyorum" dedi. Sanık Öcal ise "Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Şevval Öcal'a 'Taksirle yaralama' suçundan, mağdurun yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olması nedeniyle yapılan ceza artırımı ve takdiri indirim sonucunda 3 ay 22 gün hapis cezası verdi. Sanık Ali Akçay'a ise aynı suçtan yapılan artırım ve takdiri indirim sonucunda 8 ay 22 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, her iki sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Hastane müdürü Mehmet Avcıküçük'ün ise beraatına hükmedildi.

2020 yılında Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ üyeliği soruşturması kapsamında yargılanan doktor Ali Akçay hakkında 'Silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA
Milletvekiliİsmail OkBalıkesirMahkemeSağlıkGüncelSon Dakika

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