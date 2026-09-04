Balıkesir Sındırgı'daki orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kırsal Çelebiler Mahallesi'nde orman dışı alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Ekiplerin 4 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz ve 10 su ikmal aracıyla müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kırsal Çelebiler Mahallesi'nde orman dışı alanda başlayan yangın, ormana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 4 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz ve 10 su ikmal aracıyla yangını kontrol altına aldı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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