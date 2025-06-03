Balıkesir Valiliği, bir okulda çiçek hastalığı sebebiyle eğitime ara verildiği iddiasını yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir Valiliği, bir okulda çiçek hastalığı sebebiyle eğitime ara verildiği iddiasını yalanladı

Balıkesir Valiliği, bir okulda çiçek hastalığı sebebiyle eğitime ara verildiği iddiasını yalanladı
03.06.2025 23:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir okulda aynı sınıftaki öğrencilere çiçek hastalığı teşhisi konulduğu ve durum üzerine sınıfta eğitime, öğretim yılı sonuna kadar ara verildiği öne sürüldü. Valilikten yapılan açıklamada ise söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yer alan Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi'nde 2 ay önce 4 öğrencide çiçek hastalığı vakaları görüldüğü ve durum üzerine okul yönetiminin harekete geçtiği öne sürüldü.

Balıkesir Valiliğinden bir lisenin çiçek hastalığı sebebiyle tatil edildiği iddialarına ilişkin açıklama

"ÖĞRETİM YILI SONUNA KADAR EĞİTİME ARA VERİLDİ" İDDASI

Durumun İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne iletildiği ve ardından gerekli önlemlerin alınmaya başlandığı kaydedildi. Okulların ara tatile girmesinin ardından ikinci dönemin başlamasıyla aynı sınıfta yeni hastaların görülmesi üzerine, 9/H sınıfında öğretim yılının sonuna kadar eğitime ara verildiği iddia edildi.

"GEREKLİ TEDBİRLER SÜRÜYOR"

Okul yöneticilerinin, çiçek hastalığına karşı alınan önlemlerin İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yakından takip edildiğini ve gerekli tedbirlerin alındığını söylediği belirtildi.

Balıkesir Valiliğinden bir lisenin çiçek hastalığı sebebiyle tatil edildiği iddialarına ilişkin açıklama

VALİLİK İDDİALARI YALANLADI

Öte yandan Balıkesir Valiliği, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan 'Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi'nde çiçek hastalığı görüldü, okul tatil edildi.' şeklindeki haberler, gerçeği yansıtmamaktadır. Haberlere konu olan hastalık, iddia edildiği gibi çiçek hastalığı değil, çocukluk çağında görülen suçiçeğidir." ifadelerine yer verildi. Okulun tatil edildiğine dair iddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, lisedeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Balıkesir Valiliği, Yerel Haberler, Balıkesir, Bandırma, Güncel, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir Valiliği, bir okulda çiçek hastalığı sebebiyle eğitime ara verildiği iddiasını yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas’ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Ünlü iş insanını aslanlar yedi Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi Şehirler karşı karşıya geldi Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi
Prensipte anlaştı İşte Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı
14 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli böyle yakalandı 14 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli böyle yakalandı
Marketten alınan sucuktan çıkan mide bulandırdı Marketten alınan sucuktan çıkan mide bulandırdı
Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye geri dönüyor Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Kadınların park yeri kavgası Tekme tokatlar hava uçuştu Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu

23:10
Trabzon’da sel felaketi Kebapçıyı sular bastı
Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı
22:12
“YÖK’ten İstanbul Üniversitesi’ne rektörüne soruşturma“ iddiası
"YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma" iddiası
21:44
Yolsuzluk soruşturmasında 5 kişi için tutuklama kararı
Yolsuzluk soruşturmasında 5 kişi için tutuklama kararı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
09:32
Uzak Şehir’de nefes kesen sahne ’’Sinem’le öpüşmem’’ diyen Ozan Akbaba kural bozdu
Uzak Şehir'de nefes kesen sahne! ''Sinem'le öpüşmem'' diyen Ozan Akbaba kural bozdu
09:14
Ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncu Jonathan Joss, komşusu tarafından öldürüldü
Ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncu Jonathan Joss, komşusu tarafından öldürüldü
09:13
Taciz iddiası otobüsü karıştırdı
Taciz iddiası otobüsü karıştırdı
09:07
CHP kurultay soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi
CHP kurultay soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi
09:03
Sınırda tarihi operasyon Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
09:03
Meclis’in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
09:02
Galatasaray’da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 00:20:09. #7.13#
SON DAKİKA: Balıkesir Valiliği, bir okulda çiçek hastalığı sebebiyle eğitime ara verildiği iddiasını yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.