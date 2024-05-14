Güncel

(BALIKESİR) - Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ı ziyaret etti.

Bir dizi program için Edremit ilçesine gelen Balıkesir Valisi Ustaoğlu, Belediye Başkanı Ertaş'a iade-i ziyarette bulundu. Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'ın da yer aldığı ziyarette Vali Ustaoğlu, Başkan Ertaş'a yeni döneminde başarılar diledi.

Ertaş, Vali Ustaoğlu'na ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti, projeler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

MUHTARLAR BULUŞMASI'NDA BİR ARAYA GELDİLER

Başkan Ertaş ve Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit Muhtarlar Buluşması'nda da bir araya geldi.

47 mahalle muhtarının katıldığı toplantıda; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İl Jandarma Komutan Yardımcısı J. Kd. Alb. Ali Taşyürek ve Edremit İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer tarafından sunum yapıldı.

Başkan Ertaş, toplantıda yaptığı konuşmada kentin sorunlarının çözümü ve yeni hizmetlerin sunulması konusunda birlikte çalışmanın önemine vurgu yaptı. Ertaş, "Edremit Belediyesi olarak tüm kurum ve kuruluşlarımız ile diyalog ve iş birliği içerisinde hareket etmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Sayın Vali'miz ve Sayın Kaymakam'ımız başta olmak diğer kurum ve kuruluşlarımızın bu anlamda katkı sağlayacağına inanıyorum ve şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.