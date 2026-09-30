Balıkesir ve Edremit\'te iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

BALIKESİR il merkezi ile Edremit ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve Edremit ilçesinde yürütülen çalışmalarda; 500 gram metamfetamin, satışa hazır 7 parça halinde toplam 11 gram kokain, 14 sentetik ecza hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9785 TL ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.