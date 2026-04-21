Balkan Gençlik Okulu 2026 Başladı

21.04.2026 22:19
Üsküp'te YTB destekli Balkan Gençlik Okulu 2026 projesinin açılışı yapıldı, 220 öğrenci katılacak.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Köprü Derneğince düzenlenen "Balkan Gençlik Okulu 2026" projesinin açılış programı yapıldı.

Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) bünyesinde faaliyet gösteren "İnovasyon Merkezi" InnoX'ta düzenlenen etkinliğe ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ali Rıza Altunel, burada yaptığı konuşmada, YTB'nin projeye olan desteğinin anlamlı ve kıymetli olduğunu söyledi.

Altunel, gençlere böyle bir imkan sağlayan Köprü Derneğine teşekkür ederek, öğrencilerin yeni bilgiler, birikimler ve tecrübeler edinerek projeden fayda edinmeleri temennisinde bulundu.

Köprü Derneği Başkanı Hüsrev Emin de projenin öğrencilere üniversite eğitimi alacakları alanları belirlemede katkı sağlayacağını kaydetti.

Proje kapsamında farklı atölyeler düzenleneceğini ve bu kapsamda ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarını ziyaret edeceklerini dile getiren Emin, "8 farklı atölyeyle 8 ile 12 hafta arasında, genelde hafta sonları olmak üzere seminerlerimiz olacak. Bunun yanı sıra üç alanda konferanslarımız olacak. Güzel vakit geçirmenizi hem bilgi, hem birikim aynı zamanda güzel deneyim de elde etmenizi umuyorum." dedi.

Kuzey Makedonya'nın farklı şehirlerinden lise ve üniversite düzeyinde 220 öğrencinin katılacağı proje, eğitim programları, kültür ve sanat çalışmaları, kültürel geziler gibi aşamalardan oluşacak.

Ayrıca, Edebiyat, Güzel Sanatlar, Hukuk, Sağlık, Ekonomi, Medeniyet, Bilişim ve Medya Okuryazarlığı gibi 8 kategoride atölyeler düzenlenecek.

Kaynak: AA

Amerikalı gezgin Diyarbakır’da protestonun ortasında kaldı Amerikalı gezgin Diyarbakır'da protestonun ortasında kaldı
Trump’ın bir bakanı daha görevden ayrıldı Trump'ın bir bakanı daha görevden ayrıldı
Uşak’ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar Uşak'ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar
Trafikte garip olay: Taksiciye kızan yaya çılgına döndü Trafikte garip olay: Taksiciye kızan yaya çılgına döndü
DEVA Partili Ekmen’den çağrı: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Mem Ararat’a açılsın DEVA Partili Ekmen'den çağrı: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Mem Ararat'a açılsın
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman’dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman'dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var

22:02
Niksar’da öğrenci tehdit mesajıyla gözaltına alındı
Niksar'da öğrenci tehdit mesajıyla gözaltına alındı
21:37
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de tutuklandı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de tutuklandı
21:18
Bakan Gürlek açıkladı Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
Bakan Gürlek açıkladı! Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
21:14
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
20:44
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
19:51
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM’de araştırma komisyonu kuruldu.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 22:29:42. #.0.5#
