Balkan Ülkeleri İran'ın İsrail'e Yaptığı Saldırıyı Kınadı

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Kosova, Hırvatistan, Bosna Hersek ve Karadağ, İran'ın misilleme olarak İsrail'e insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle düzenlediği saldırıyı kınadı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınadıklarını, bu tırmanışın bölgede istikrarsızlığa yol açtığını kaydetti.

Osmani, "Barış çabaları galip gelmeli." ifadesini kullandı.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, X hesabında, "İran'ın dün geceki İsrail'e yönelik saldırısını şiddetle kınıyorum. Bu ciddi bir gerilimdir ve bölgesel güvenliğe ciddi bir tehdittir." paylaşımını yaptı.

Plenkovic, mevcut krizin azaltılmasına ve siyasi çözümüne yönelik tüm çabaları desteklediklerini belirtti.

"Gerilimin düşürülmesi ve bölgede istikrarın sağlanması büyük önem taşıyor"

Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik, X'teki paylaşımında, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınadıklarını vurguladı.

Dodik, bölgede daha fazla tırmanma olmasından kaçınılması gerektiğini kaydetti.

Karadağ Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda da "İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınıyor ve düşmanlığın derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, Orta Doğu'da artan gerilimlerin son derece endişe verici olduğu aktarılarak, gerilimin düşürülmesi ve bölgede istikrarın sağlanmasının büyük önem taşıdığının altı çizildi.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.